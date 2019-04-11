Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Ömer Beşir'le İlgili Çok Değişik Haberler Gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Ömer Beşir'le İlgili Çok Değişik Haberler Gelmektedir.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Ömer Beşir'le ilgili çok değişik haberler gelmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Ömer Beşir'le ilgili çok değişik haberler gelmektedir. Evinde midir veya bir başka yerde midir, sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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