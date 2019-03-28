Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özhaseki, Benim Bir Ricam Olsa, Oranın İşleticileri ile Görüşsen,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özhaseki, benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de, inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz olarak açık tutsanız, 23...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özhaseki, benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de, inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz olarak açık tutsanız, 23 Nisan'i orada kutlama imkanları olsa, böyle bir fırsatı gençlerimize verirsek isabetli olur, dualarını alırız"

"Ben gençliğimizin meşru olmayan yerlere sapmalarını istemiyorum. Bundan dertliyim, annelerin de dertleri de büyük. Gençlerin gayrimeşru yerlerde zamanlarını öldürmesi yenilir yutulur değil, bizim gençlerimizi bu tür verimliliğinin yüksek olduğu yerde değerlendirmemiz bu bakımdan önemli"

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ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Özhaseki, benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de, inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz olarak açık tutsanız, 23 Nisan'i orada kutlama imkanları olsa, böyle bir fırsatı gençlerimize verirsek isabetli olur, dualarını alırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Atakule'de Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arada moderatör ya da sunucu olmadan samimi bir ortamda gençlerle konuştu. Erdoğan'ın gençlerle birlikteliği sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

"Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız, başlamadığınız taktirde hesaplaşacağız"

Yerli markaların kullanılması ile ilgili bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili çok kararlı adımlarım oldu. Bunu yapabilecek olan güçlü firmalar var. Her türlü desteği, teşviki kendilerine vermemize rağmen maalesef işi bir hafif alıyorlar. En son bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın yaptığı görüşmeler var. 'Biz Cumhurbaşkanımızla tekrar görüşelim.' Ben de görüşelim dedim, ama istediğim şey belli, bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Bir an önce biz adımı atacağız. Gerekirse yurt dışından bu konuda yatırımcılar bulacağız, kendilerine Türkiye'den ortak yatırımcılar vereceğiz, burada bu iş ortak proje olarak hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Bizde alt yapı var, Türkiye'de üretilenlerin yüzde 85-90'a varıncaya kadar yerli, ama bir tane ana noktası var ki o ithal. O da burada üretildiği anda, üretilir mi, tabi ki üretilir, niye yapmıyorsun, 'maliyet', kazanırken maliyet demiyorsun. Bu kadar bu ülkede kazanıyorsun, bu ülkede alıcı buluyorsun, gelin bunu da yapın. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. 'Ben bu ülkenin evladı olarak bu ülkede bunu yaparım, ülkemin de sanayisine, teknolojisine bu katkıda bulunurken ciddi manada bir istihdam sağlarım, biz bu yatırımı yapmalıyız' demeleri lazım. Biraz gevşeme var. Seçimlerin ardından bunları masaya yatırırız, 5 tane Türkiye'nin önemli firması imzaları attı, imzayı attınız o zaman başlayın. ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız, başlamadığınız taktirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle" diye konuştu.

"Millet kıraathaneleri dedik, ama CHP bunu kumarhane anladı"

Gençlerin yaşam alanları olan üniversite kampüslerinin modernleştirilmesi ve vatandaşların faydalanabileceği akıllı şehirlerle ilgili hedef planının ne olduğu sorusuna cevap veren Erdoğan, "Furkan, bizi iyi takip etmiyorsun, çünkü akıllı şehirler, bunlarla ilgili ciddi manada büyükşehir belediye başkanlarımız bu konuda projelerini açıkladılar. Bizde devlet olarak bu konudaki projelerimizi açıklarken, bir diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu alanda attığı adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışları geride kaldı. Millet bahçesi diye bir proje açıkladık, millet kıraathaneleri dedik, ama CHP bunu kumarhane anladı. Biraz araştırsa veya Google amcaya sorsa, kıraathane nedir, oradan görecek. Kıraathane okuma evi demektir. Böyle bir dertleri yok, kumarhane başka bir şey. Biz gençlerimizin bu kıraathanelere çekmek suretiyle buradan istifade ile bu çalışmaları yapsın. Ben gençliğimizin meşru olmayan yerlere sapmalarını istemiyorum. Bundan dertliyim, annelerin de dertleri de büyük. Gençlerin gayrimeşru yerlerde zamanlarını öldürmesi yenilir yutulur değil, bizim gençlerimizi bu tür verimliliğinin yüksek olduğu yerde değerlendirmemiz bu bakımdan önemli. Süratli bir şekilde gelişiyoruz. 25 havalimanı ile biz ülkeyi devraldık. Biz bu sayısı 56'ya çıkarttık. Sen haklı olarak Ankara'nın 17 önceki halini bilmiyorsun. Ankara'da havalimanının 17 sene önceki hali neydi bilmiyorsunuz. Burası başkent, ilk işimiz Ankara'ya bu havalimanını yaptık. Bir taraftan da Melih Bey yolların yapımına başladı. Şuanda batının birçok ülkesinde olmayan havalimanımız ve şehre giriş çıkışlarımız var, bunları kazandık. İstanbul'da da böyle bir şey yoktu. Şuan ki havalimanının olduğu yeni millet bahçesine çeviriyoruz. Bunu yaparken işadamlarına yönelik bir bölümü onlara ayırıyoruz, uçakla oraya insinler. Büyük alanı millet bahçesi olarak yapacağız, millet bahçesi içinde büyük bir fuar alanı yapacağız. İlk defa bu yıl yeni havalimanında Etnospor olarak büyük bir Teknofest yapıldı. 600 bin izleyicisi oldu. Bu sene Teknofest bunu şuanda mevcut havalimanında yapacak. Hedefleri 1 milyon genç oraya gelecek diyorlar" şeklinde konuştu.

"23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz olarak açık tutsanız"

Ankara'da geçen hafta açılışı yapılan Ankapark'tan söz eden Erdoğan, gençlerin arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye ziyaretçi sayısını sordu. Özhaseki'nin 2,6 milyon cevabını vermesi üzerine Erdoğan, "Sayın Özhaseki, benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de, inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı ücretsiz olarak açık tutsanız, 23 Nisan'i orada kutlama imkanları olsa, böyle bir fırsatı gençlerimize verirsek isabetli olur, dualarını alırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Derhal efendim" diye cevap veren Mehmet Özhaseki, Ankapark'ın Ankara'da çok tartışıldığını, maliyeti ve gerekliliğinin haksız yere speküle edildiğini söyledi. Özhaseki, "Ancak açıldığı andan gördüğümüz şu, bu Ankara için çok gerekli bir projeymiş. İnsanlar evlerinde oturup, ihtiyaçları karşılanıp, işlerine gidip geliyorlar. Meşru olan eğlence, gençlerin aktiviteleri orada sunuldu. İlk gün açıldığında 230 bin kişiydi, ikinci gün eşimle birlikte ben de gittim, akşam 16.00 civarında 980 bin kişi gelmişti. Müthiş bir ihtiyaç olduğunu herkes görüyor. Maliyetleri de çok yüksek değil zaten. Talimatınız doğrultusunda bunu 23 Nisan'a kadar meclis kararı alıp uzatırsak Ankara'da herkes geldiği gibi birkaç kez de gelmiş olurlar. Bu talimatınızı biz yerine getiririz inşallah" açıklamasında bulundu.

Ankapark'ın açılışına başta Mimar ve Mühendisler Odasının karşı çıktığını belirten Erdoğan, "Şuanda CHP'nin adayı olan zat da karşı çıkanlardan birisi. Bizim külliyeye karşı çıktıkları gibi. Nerede hayırlı bir iş yapıyorsunuz bunlar hemen onun karşısına çıkıyorlar, 'istemezük.' Yapılan işin benimle bağlantılı olan bir şeyi yok. Bizim cumhurbaşkanlığı sürecimiz belli, bizden sonra başkaları gelecek, bu milletin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi içinde yapımı devam eden kütüphaneden bahseden Erdoğan, kütüphanenin kısa bir zaman sonra bitirileceğini kaydederek, "5 milyon cilt kitabın olacağı ve hepsinin de akıllı bir ortamda elektronik kayda giriyor, 24 saat kütüphanemiz açık olacak. Benim büyük kızım Indiana'da okurken, kendisini aradığımda, neredesin kızım, 'baba okuldayım', kızım bu saatte okul olur mu, 'baba burada kütüphane 24 saat açık, ben de derslerimi çalışıyorum' dedirdi. Oradan benim hafıza kayıtlarımın içindeydi. Onlar yaptığına göre biz de yapalım dedik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin içine o muhteşem kütüphanemizi yapıyoruz. Birkaç ay içinde bitiyor, inşallah hepiniz oranın tadını alacaksınız" diye konuştu.

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