Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum."
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