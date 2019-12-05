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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi. Bazı sorun alanlarını gündeme getirdik. Onları tekrar konuştuk, görüştük. İkili ilişkilerde özellikle bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi üzerindeki çalışmaya ağırlık vereceğiz" dedi. - LONDRA
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