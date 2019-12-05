Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile olan görüşmemiz de gayet verimliydi. Bazı sorun alanlarını gündeme getirdik. Onları tekrar konuştuk, görüştük. İkili ilişkilerde özellikle bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi üzerindeki çalışmaya ağırlık vereceğiz" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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