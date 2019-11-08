Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz" dedi. - ANKARA
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