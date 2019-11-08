Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile tabii ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Suriye, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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