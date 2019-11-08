Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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