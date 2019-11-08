Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık" dedi. - ANKARA
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