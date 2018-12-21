Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la da Yaptığımız Görüşme Neticesinde Bize Şunu Söyledi;...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la da Yaptığımız Görüşme Neticesinde Bize Şunu Söyledi;...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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