Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve Meyvedeki Fiyat Artışları) Kim Buna Serbest Piyasa Diyorsa,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA
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