Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve Meyvedeki Fiyat Artışları) Kim Buna Serbest Piyasa Diyorsa,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve Meyvedeki Fiyat Artışları) Kim Buna Serbest Piyasa Diyorsa,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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