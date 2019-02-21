Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve Meyvedeki Fiyat Artışları) Kim Buna Serbest Piyasa Diyorsa,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sebze ve meyvedeki fiyat artışları) Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın."

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