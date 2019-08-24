Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:46 Kaynak: AA
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