Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."
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