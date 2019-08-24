Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"

1 saat önce

AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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