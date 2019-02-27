Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Dönemleri Ülkemizin ve Milletimizin Birlik ve Beraberliğine Yönelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz."

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