Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kaybeden, Oyu Düşen, Halkla Arasındaki İletişimi Bozulan Her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kaybeden, Oyu Düşen, Halkla Arasındaki İletişimi Bozulan Her...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:04 Kaynak: AA

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