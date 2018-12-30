Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kaybeden, Oyu Düşen, Halkla Arasındaki İletişimi Bozulan Her...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:04 Kaynak: AA
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