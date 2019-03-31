Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Sonuçlarının Ülkemize, Milletimize, Şehirlerimize, Mahallelerimize...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza
Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi