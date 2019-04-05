Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var."
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim süreci bitmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var
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