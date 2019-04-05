Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var."

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim süreci bitmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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