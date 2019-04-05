Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Camiden çıkarken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var" diye konuştu.



Erdoğan, "İlde alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir" dedi. Erdoğan, "Bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir" diye konuştu.



Erdoğan, "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz" ifadelerini kullandı.



- İstanbul

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