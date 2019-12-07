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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor."
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