Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Ekonomimizi Bu Tür Saldırılara Karşı Daha Güçlü Hale...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Ekonomimizi Bu Tür Saldırılara Karşı Daha Güçlü Hale...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Politika
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