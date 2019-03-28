Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Sonra Ekonomimizi Bu Tür Saldırılara Karşı Daha Güçlü Hale...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:35 Kaynak: AA
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