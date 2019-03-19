Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Ülkemizin Tökezlemesini Bekleyenlere Fırsat Vermeyeceğimiz Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Ülkemizin Tökezlemesini Bekleyenlere Fırsat Vermeyeceğimiz Bir...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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