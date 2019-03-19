Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden Ülkemizin Tökezlemesini Bekleyenlere Fırsat Vermeyeceğimiz Bir...
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Seçimden ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir sonuçla çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA
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