Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi Bir Yere Kadar İstanbul'da Takip Edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi Bir Yere Kadar İstanbul'da Takip Edeceğim"

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimi bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika
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