Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin Arifesinde Bu Tür Eylemlerin (Döviz) İçerisine Girenlere...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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