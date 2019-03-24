Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin Arifesinde Bu Tür Eylemlerin (Döviz) İçerisine Girenlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin Arifesinde Bu Tür Eylemlerin (Döviz) İçerisine Girenlere...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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