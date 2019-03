Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerden Yine Açık Ara Önde Çıktık (Geniş Haber)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü 'nde Ankara 'ya hareket etmeden önce bir açıklama yaptı.Erdoğan, "Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk." dedi."HER KAZANÇ VE HER KAYIP MİLLETİMİZİN TAKDİRİDİR"Erdoğan, "Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre, şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler, hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak, seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz" diye konuştu. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz" diye konuştu."KÜRT KARDEŞLERİMİZİN İRADELERİNİ, NE TERÖR ÖRGÜTÜNE NE DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ARKALARINA ALARAK ORTAYA ÇIKANLARA TESLİM ETMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR""Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin iradelerini, ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir." diyen Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki seçim sonuçlarını çok önemli gördüğünü belirtti. Seçim kampanyası boyunca birilerinin Kürt vatandaşların oylarını ipotek altına alma, iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çektiklerini belirten Erdoğan, "Zira dolaştığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptığım mitinglerde bunlara çok açık net vurgu yapmıştım. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibarıyla sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor." diye konuştu. Bundan sonraki seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını bildiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir başka ifadeyle önümüzde 4,5 yıla yakın, kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye 'de ekonomisiyle siyasetiyle özellikle savunma sanayisiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde, Meclis'teki milletvekillerimiz yasama vazifesinde iş birliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi biz de görev süremiz boyunca ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizde oluşturuğu tehditleri, hem diplomasi kanallarını hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız""DAHA YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"Erdoğan, seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti: "Özellikle Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına, birlikte çalışma yürüten benim mesai arkadaşlarıma, özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında tabii ki partimin bütün ilgili birimlerinde, genel merkez, il, ilçe, belde, bütün teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar ve bu gece de tabii sabaha kadar, bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma, şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu. Bu yorucu maratonda hakikaten arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler bu çalışmaları yürüttüler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için fedai can etmek üzere bu yola koyulduk. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı özellikle arz ediyorum. Geceniz mübarek olsun." - İstanbul