Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen Kütükleriyle İlgili İddialar Her Seçim Dile Getirilir. Sistemden...
3 dakika önce
IHAAW113214-SIY/11-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti.
IHAAW113214-SIY/11-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti." 11.01.2019 11: 32: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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