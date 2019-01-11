Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen Kütükleriyle İlgili İddialar Her Seçim Dile Getirilir. Sistemden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen Kütükleriyle İlgili İddialar Her Seçim Dile Getirilir. Sistemden...

3 dakika önce

IHAAW113214-SIY/11-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW113214-SIY/11-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar her seçim dile getirilir. Sistemden kaynaklanan sorunların asıl mağduru AK Parti." 11.01.2019 11: 32: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Politika
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