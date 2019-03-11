Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri Dinimizin Temeli Olan Ezanlarımızın Yurdumuzun Üstünde Ebediyen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri Dinimizin Temeli Olan Ezanlarımızın Yurdumuzun Üstünde Ebediyen...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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