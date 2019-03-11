Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri Dinimizin Temeli Olan Ezanlarımızın Yurdumuzun Üstünde Ebediyen...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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