Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi. - ANKARA

Türk Tabipler Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti içinden ayrılan isimlere ilişkin ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
19:42 Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika Haber
19:34 Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı - Son Dakika Haber
19:30 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu - Son Dakika Haber
19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Son Dakika Haber
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:53:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]