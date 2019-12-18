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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor" dedi. - ANKARA
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