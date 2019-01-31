Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir Planları Konusunda Uzun Vadeli İhtiyaçları Gözeten ve Hakkaniyete...
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IHAAW132338-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir planları konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz.
IHAAW132338-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Şehir planları konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz" dedi. 31.01.2019 13: 23: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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