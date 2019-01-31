Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehir Planlarını ve İmar Uygulamalarını Şeffaf Bir Şekilde Hazırlayacağız....
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili su¨reçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yu¨ru¨teceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili su¨reçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yu¨ru¨teceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin göru¨şu¨ ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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