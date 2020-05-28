Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimizi için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz." - İSTANBUL
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28.05.2020 20:28:07. #1.13#
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