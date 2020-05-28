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Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı

Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti

Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu

Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı