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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik izinine bağlanmıştır.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik izinine bağlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik izinine bağlanmıştır. Kamu olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak. Piknik alanları ormanlar ören yerler gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulmayacak." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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