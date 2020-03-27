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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır"
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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