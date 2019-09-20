Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur."
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