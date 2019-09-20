Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış bir medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili talimat: Derdi olan gitsin, sulandırmayın
64 yaşındaki Kris Jenner, siyah bikinili fotoğrafıyla kızlarını gölgede bıraktı Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 17:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]