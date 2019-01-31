Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi Gayrimenkul Odaklı Zenginleşme Aracı Olmaktan Çıkarıp İnsanın...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp insanın ku¨ltu¨rel ve ekonomik u¨retkenliğinden kaynaklanan katma değerle gu¨çlenen mekanlar haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp insanın ku¨ltu¨rel ve ekonomik u¨retkenliğinden kaynaklanan katma değerle gu¨çlenen mekanlar haline getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA
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