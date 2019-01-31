Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi Gayrimenkul Odaklı Zenginleşme Aracı Olmaktan Çıkarıp İnsanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi Gayrimenkul Odaklı Zenginleşme Aracı Olmaktan Çıkarıp İnsanın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp insanın ku¨ltu¨rel ve ekonomik u¨retkenliğinden kaynaklanan katma değerle gu¨çlenen mekanlar haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp insanın ku¨ltu¨rel ve ekonomik u¨retkenliğinden kaynaklanan katma değerle gu¨çlenen mekanlar haline getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: AA

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