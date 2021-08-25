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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi yeni bir anlayışla geliştirmeliyiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi yeni bir anlayışla geliştirmeliyiz"

25.08.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var" dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentleşmede yaşanan sorunlara değinerek, Türkiye'nin yeni şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet çalışan, üreten, hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençlere sahip olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacaktır. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin" ifadelerini kullanarak konuşmasına başladı.

Gençleri karar alma süreçlerine daha fazla dahil etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber TBB'nin yeni bir dinamizm, yeni bir heyecan kazandığını görüyoruz. Bilhassa Birliğin gençlere, yaşlılara, engellilere ve kadınlara yönelik özgün projeleri devreye almasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Tabi afetler karşısında devletin ilgili kurumları yanında belediyelerin ve STK'ların imkanlarını seferber etmesinin acıları bir nebze hafiflettiğini kaydeden Erdoğan, "Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye, yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen benzer sıkıntılarla yüzleyen ülkelere göre bu sancılı süreci başarı ile yürütmüştür" şeklinde konuştu.

Yaşanan sel ve yangın afetlerinden bahseden Erdoğan, "Bu meseleler günlük siyasetin tartışmalarına malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Hele hele milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın izahı olamaz. Yanan orman hepimizin ormanı, giden canlar hepimizin ortak canlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Daha iyisini, güzelini yapmak için elimizde yeteri kadar tecrübe de, bilgi de, imkan da vardır"

Şehirlerin serüveninin aynı zamanda orada yaşan insanların da serüveni olarak görülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun en güzel örneğinin İstanbul olduğunu belirtti.

İnsanı merkeze alan şehirlerin modern dönemle beraber yerini üretimin ve sanayinin merkezde olduğu yeni şehircilik modellerine bıraktığını belirten Erdoğan, "Modern şehirler bu bakımdan modern insanın çevreye, evrene, hayata ve topluma dair değişen bakış açısını da yansıtan birer sembol niteliğindedir. Devasa fabrikalar, işçilerin üst üste istiflendiği kamplar, giderek daha da yükselen gökdelenler, kalabalıklaşan şehirler, çarpık kentleşme bu yeni dönemin en belirgin özellikleridir. Toprak ve taşın yerini betona ve demire bırakan şehirler insan unsuruyla da fıtrata yabancılaşmaya başlamıştır. Refahın artmasıyla beraber insanlar şehircilikte de güzel olanın peşine düşmüş, yeni arayışlar içine girmiştir. Türkiye işte tüm bu süreçleri yaşamış bir ülkedir. Dolayısıyla daha iyisini, güzelini yapmak için elimizde yeteri kadar tecrübe de, bilgi de, imkan da vardır" açıklamasında bulundu.

"Bizim artık bedeller ödemeye değil, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var"

Şehircilikte yeni bir döneme girildiğini kaydeden Erdoğan, "Sadece sosyal ve bireysel ilişkilerin değil, hayata dair birçok unsurun da kökten değişmeye başladığını görüyoruz. Buna paralel olarak insanların şehirden, şehir hayatından, yerel yönetimlerden beklentileri de değişiyor. İletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte şehir sakinleri parçası oldukları hayata dair görüşlerini, beklenti ve taleplerini de daha fazla paylaşıyor. Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için bir tercihten öte sorumluluktur. Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Bu sürecin olmazsa olmazı, bizi geçmişe bağlayan maddi kültür unsurlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bu maddi kültür unsurları arasında şehirlerimizdeki orijinal mimari eserler, kültür ve sanat değeri olan her türlü yapı, hatırası olan her türlü obje de yer almaktadır. Maziden atiye kuracağımız köprüde bu unsurların çok önemli yeri vardır. Ülkemizin 2. Dünya Savaşı sonrası köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketini tekrar yaşamasına izin veremeyiz. Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın, ardından bitip tükenmez rant hırsı ile ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var" dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirlerimizi yeni bir anlayışla geliştirmeliyiz' - Son Dakika


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