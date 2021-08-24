Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz

24.08.2021 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikte yeni döneme girildiğini belirterek, "Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençler olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacağını söyledi.

Erdoğan, genç dostu şehirler projesi ile mimariden spora, kültürden diplomasiye, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede gençlerin fikirlerini alacaklarını belirterek, "Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı farklı boyutlarıyla tartışacak, hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu şehirler inşa etme hususunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz" dedi.'SİYASİ PARTİ AYRIMI GÖZETMEDEN BELEDİYELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Türkiye Belediyeler Birliği'nin sel ve yangın afetlerinde gösterdiği yardımlar nedeniyle tebrik eden Erdoğan, "Yüreğimizi dağlayan bu tabii afetler karşında devletimizin ilgili kurumları yanında, belediyelerimizin ve STK'ların da imkanlarını seferber etmesi acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Burada, siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen, benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre, bu sancılı süreci başarıyla yürütmüştür. Devletimiz Van ve Elazığ depremi sonunda vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse inşallah sel ve yangında zarar gören inşamızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır" diye konuştu.'SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMANIN HİÇBİR İZAHI OLAMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis Antep seni bekliyor' sloganlarına, 'İnşallah' diye karşılık vererek, "Her zaman söylediğimiz gibi bu meseleler günlük siyasetin tartışmalara malzeme edilemeyecek kadar önemlidir. Hele hele milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Çünkü yanan orman hepimizin ormanı, giden canlar hepimizin ortak canlarıdır. Yıkılan yok olan, zarar gören 84 milyonunun tamamının ortak servetidir" dedi.'ŞEHİRLERİMİZİN BELKİ BİR KISMINI YIKIP YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ'Erdoğan, insanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle birlikte şehircilikte de yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyorlar. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre, politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için tercihten öte bir sorumluluktur. Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Tabi bu sürecin olmazsa olmazı bizi geçmişe bağlayan maddi kültür unsurlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.'DİKEY MİMARİNİN BEDELİNİ YETERİ KADAR ÖDEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde şehirlerin bir felakete maruz kaldığını belirterek, bunun tekrar yaşanmasına izin veremeyeceklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz - Son Dakika


Son Dakika

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 21:04 Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi 20:29 Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi 20:24 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi 19:34 Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston 18:17 Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim 17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız 17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı 17:15 Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz         
20:39
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönüyor! TRT'nin iddialı dizisi Mahsusa Trablus'ta Kuşçubaşı Eşref'i oynayacak         
20:20
Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu         
18:22
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim         
17:41
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
17:19
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 21:23:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement