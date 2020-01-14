Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

21 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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