Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti
21 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son Dakika Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızının sözleri ayakta alkışlandı Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor