Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi Kılıçdaroğlu, Diyarbakır saldırısını kınadı: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı