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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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