Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı'da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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