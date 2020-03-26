Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar