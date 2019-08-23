Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." - ANKARA
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