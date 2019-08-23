Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
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