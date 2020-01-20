Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son Dakika Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı