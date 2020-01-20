Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Türkiye, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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