Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı Şehidin babası Hamza Bozbıyık: "Allah sizi başımızdan eksik etmesin"KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'da PKK/YPG'li teröristlerce şehit edilen ve bugün memleketi Kırıkkale'de toprağa verilen Piyade Üsteğmen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

Şehidin babası Hamza Bozbıyık: "Allah sizi başımızdan eksik etmesin"

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'da PKK/ YPG'li teröristlerce şehit edilen ve bugün memleketi Kırıkkale'de toprağa verilen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babası Hamza Bozbıyık ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit babası Hamza Bozbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde Münbiç'in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde devam eden operasyon sırasında PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Şehitliği'nde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın telefonundan şehidin babası Hamza Bozbıyık ile görüşme yaparak taziyelerini iletti.

Şehit babası Hamza Bozbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babaannesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı muhabirin "Endişeli misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Neden endişeli olayım?
Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]