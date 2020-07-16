Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit babasıyla cep telefonunda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit babasıyla cep telefonunda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit babasıyla cep telefonunda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir'i cep telefonuyla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit babasıyla cep telefonunda görüştü
SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir'i cep telefonuyla arayarak başsağlığı diledi.
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslı şehit Muhammed Demir'in Mevlana Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Burada Vali Ayhan ve Başkan Bilgin aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehidin babası İbrahim Demir ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit babasına başsağlığı dileklerini iletti. Şehit babası İbrahim Demir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Daha sonra Vali Salih Ayhan'ı arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehit babasına başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:04 Kaynak: İHA
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