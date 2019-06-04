Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Astsubay Ercan Sanca'nın Adana
'da yaşayan babası Mustafa Sanca ile telefonda görüştü. AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş
ile şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan
ilçesi Dumlupınar
Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babası ile bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.
Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
Şehitlerden 30 yaşındaki Astsubay Ercan Sanca, 2 Haziran'da memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.