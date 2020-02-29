CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR (1) - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
Şehit Baysal için Pendik
'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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Cenaze töreninden görüntüler
- İstanbul
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