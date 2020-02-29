Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katılıyor.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katılıyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]