(Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Cenaze töreninde anne Nuran, baba Uğur, Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 50 gün sonra evleneceği nişanlısı ise güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni öncesinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki, şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye'de, Libya'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz" dedi.

Erdoğan daha sonra Baysal'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.


- İstanbul
Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]