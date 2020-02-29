(Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Baysal'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Cenaze töreninde anne Nuran, baba Uğur, Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 50 gün sonra evleneceği nişanlısı ise güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni öncesinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki, şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye 'de, Libya 'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz" dedi.

Erdoğan daha sonra Baysal'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

- İstanbul