Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2 - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (4)aktüel 2.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (4)aktüel 2
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