Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (4)aktüel 2.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (4)aktüel 2

Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 00:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı erdoğan şehit baysal'ın cenaze törenine katıldı aktüel 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]