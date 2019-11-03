Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:29 Kaynak: AA
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