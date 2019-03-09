Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit Fethi Sekin'i Ana Ocağında Rahmetle Yad Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit Fethi Sekin'i Ana Ocağında Rahmetle Yad Ediyorum"

47 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:16 Kaynak: AA

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