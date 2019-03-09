Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit Fethi Sekin'i Ana Ocağında Rahmetle Yad Ediyorum"
47 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ELAZIĞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:16 Kaynak: AA
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