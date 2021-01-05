Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin dördüncü yılında Fethi Sekin'i andı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin dördüncü yılında Fethi Sekin'i andı
05.01.2021 21:27
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis Fethi Sekin'i şehadetinin dördüncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis Fethi Sekin'i şehadetinin dördüncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Son Dakika İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef geri adım attı: Bence dünyanın en değerli mutfağı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu Aşılar Güney Afrika kökenli koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olmayabilir Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı